İzmir ve Mersin'deki bombalı saldırı hazırlığı önlendi

Bombalı saldırı hazırlığındaydılar. Polisin titiz takibiyle yakalandılar.



Terörle mücadele ekipleri, bir süredir iki şüpheliyi takip ediyordu. Operasyon için hazırlıklar tamamlandı. Tespit edilen adrese baskın yapıldı. MLKP üyesi 2 kişi gözaltına alındı.



Evde yapılan aramada, her biri 1,5 kilogram ağırlığında iki boru tipi bomba ile kitapların içine gizlenmiş iki silah bulundu. Zanlıların, Suriye'de bomba eğitimi aldığı ve sansasyonel eylem düzenlemek için İzmir'e geldiği öğrenildi.



Mersin'de de PKK'lı teröristler saldırı planı yapıyordu. Polis ve MİT'in ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, 26 yaşındaki İdris D.'nin Kuzey Irak'ta patlayıcı ve hücre yapılanması eğitimi aldıktan sonra kente geldiği tespit edildi.



1,5 aydır Mersin'de olan şüpheli, dikkat çekmemek için inşaatlarda ve atölyelerde çalıştı. Bu süreç boyunca adliye, emniyet, jandarma ve diğer kamu kurumlarında keşif yaptı. Saldırı için patlayıcı arayışında olan terörist, operasyonla yakalandı.



Soruşturma genişletildi. 6 kişi daha gözaltına alındı. Drone eğitimi aldığı öğrenilen İdris D. ve Barış Can S., tutuklandı.



Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



