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İzmir ve Muğla’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama

10.08.2026 12:01

İzmir ve Muğla’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama
Resmi Kurum

Operasyonda İnsansız hava araçları da destek verdi. 132 düzensiz göçmen yakalandı.

NTV - Haber Merkezi
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Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 132 düzensiz göçmen yakalandı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

İzmir ve Muğla’da Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik ortak operasyon düzenlendi.

 

Arama tarama faaliyetleri sonrası düzenlenen operasyon sonucunda; İzmir ve Muğla'da "Göçmen Kaçakçılığı" ağları ortaya çıkarıldı.

 

Karadan ve denizden yürütülen arama tarama çalışmaları sonucu 9 organizatör ile 132 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

 

Gözaltına alınan organizatörlerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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