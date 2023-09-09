İzmir ve Osmaniye’de orman yangını

İzmir Gaziemir ve Osmaniye’nin Düziçi ilçelerinde orman yangını çıktı.



Her iki yangına da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, İzmir’deki yangın kontrol altına alındı.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İzmir'in Gaziemir ilçesinde orman yangını çıktı.



Sarnıç Göleti yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangın nedeniyle bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 6 dozer yönlendirildi.

