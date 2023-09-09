İzmir ve Osmaniye’de orman yangını

İzmir Gaziemir ve Osmaniye’nin Düziçi ilçelerinde orman yangını çıktı.
Her iki yangına da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, İzmir’deki yangın kontrol altına alındı.
İZMİR'DE ORMAN YANGINI
İzmir'in Gaziemir ilçesinde orman yangını çıktı.
Sarnıç Göleti yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangın nedeniyle bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 6 dozer yönlendirildi.
Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
ADNAN MENDERES HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI
Öte yandan, yangın nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı 13.15-14.50 saatleri arasında uçuşlara kapatıldı.
İzmir’e inecek 6 uçak Bodrum Milas Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kalırken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı.
Havalimanı 14.50 itibariyle yeniden uçuşlara açıldı.
OSMANİYE’DE ORMAN YANGINI
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Üzümlü Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı söndürme helikopteri, arazöz ve ekip yönlendirildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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