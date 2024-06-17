İzmir ve Balıkesir'de dört noktada yangın: Dördü de kontrol altına alındı

İzmir’de üç noktada orman yangını çıktı. Aliağa ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada orman yangını çıktı. İkinci yangın haberi ise Buca ilçesinden geldi. Çiğli’de ise Egekent Mahallesi yakınlarında orman yangını başladı. Balıkesir’de ise anız yangını, ağaçlandırma sahasına sıçradı. İzmir ve Balıkesir'de dört noktadaki yangın da kontrol altına alındı.

İzmir ve Balıkesir'de dört noktada yangın: Dördü de kontrol altına alındı

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’in üç ilçesinde ormanlık alanlarda, ’de ise ağaçlandırma sahasında çıktı.

İlk yangın, saat 14.10 sıralarında Aliağa’ya bağlı Yayakent Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı.

İzmir ve Balıkesir'de dört noktada yangın: Dördü de kontrol altına alındı - 1

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile müdahale etti. 

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı.

İzmir ve Balıkesir'de dört noktada yangın: Dördü de kontrol altına alındı - 2

BUCA'DA

İkinci yangın haberi ise Buca’dan geldi.

Buca ilçesi çevre yolundaki ormanda da saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 5 dozer ve orman işçileri sevk edildi.

kontrol altına alındı. 

ÇİĞLİ'DE

Çiğli ilçesinde de Egekent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.  kontrol altına alındı. 

İzmir ve Balıkesir'de dört noktada yangın: Dördü de kontrol altına alındı - 3

BALIKESİR’DE AĞAÇLANDIRMA SAHASINDA YANGIN

Akşam saatlerinde dördüncü yangın haberi ’den geldi.

Bigadiç ilçesinde Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılan sahada yangın çıktı.

Ağaçlandırma sahasına da sıçrayan yangın için havadan ve karadan müdahale başlattı.

, saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Yapılan ilk incelemeye göre, yangının biçerdöver kaynaklı çıkmış olabileceği belirtilirken, kesin çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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