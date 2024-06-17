İzmir ve Balıkesir'de dört noktada yangın: Dördü de kontrol altına alındı

İzmir ’in üç ilçesinde ormanlık alanlarda, Balıkesir ’de ise ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. İlk yangın, saat 14.10 sıralarında Aliağa’ya bağlı Yayakent Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı.

İkinci yangın haberi ise Buca’dan geldi. Buca ilçesi çevre yolundaki ormanda da saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 5 dozer ve orman işçileri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Çiğli ilçesinde de Egekent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.

BALIKESİR’DE AĞAÇLANDIRMA SAHASINDA YANGIN



Akşam saatlerinde dördüncü yangın haberi Balıkesir’den geldi.



Bigadiç ilçesinde Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılan sahada yangın çıktı.



Ağaçlandırma sahasına da sıçrayan yangın için havadan ve karadan müdahale başlattı.



Yangın, saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Yapılan ilk incelemeye göre, yangının biçerdöver kaynaklı çıkmış olabileceği belirtilirken, kesin çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

