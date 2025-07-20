İzmir yangınları: 1 ayda 25 bin hektar kül oldu

Alevlerle mücadele günlerce sürdü. Onlarca ev küle döndü, hayatını kaybedenler oldu.



İzmir 1 aylık sürede son yılların en büyük orman yangınlarıyla mücadele etti.



Önce Aliağa ardından Seferihisar ve Menderes'te çıkan yangınlarda on binlerce kızılçam ağacı küle döndü.



Ödemiş'teki yangında ise 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca ev kullanılamaz hale geldi.



35 BİN FUTBOL SAHASI



Alevlerin 25 bin hektarlık alanı etkilediği belirlendi.



Bu yaklaşık 35 bin futbol sahası büyüklüğü anlamına geliyor.



YENİ TEHLİKE EROZYON



Orman yangınlarının ardından yeni bir tehlike kapıda: Heyelan ve erozyon.



Uzmanlar yanan alanların imara açılmaması gerektiğini belirtiyor.



Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda çok ciddi toprak kayıplarıyla karşı karşıya kalınacağının uyarısı yapıyor.

Türkiye'nin her yıl Kıbrıs büyüklüğündeki bir toprak parçasını erozyon nedeniyle denize verdiğini hatırlatan Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Önalan bölgede yağmurlarla birlikte yaşanabilecek erozyon, sel, heyelan gibi ikinci bir afet riskine dikkat çekti.