İzmir'de 1 kişinin öldüğü kahvehane saldırısında 8 gözaltı

Ekipler, saldırıda Mustafa Er'in (29) hayatını kaybettiğini belirledi.



Ağır yaralanan Ali A. (43) ile İbrahim Y. (30), Mehmet Y. (31), Erkmen A. (31) ve Yiğit Y. (29) ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.



YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIYORLARMIŞ



İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından olayı gerçekleştirdikten sonra Selçuk ilçesine kaçan şüphelilerin saklandığı adrese baskın düzenledi.



Operasyonda silahlı saldırıyı düzenleyen M.D.Ç. ve C.K. ile birlikte yardım ve yataklık yapan 6 şüpheli olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde irtibat kurduğu göçmen kaçakçıları aracılığıyla yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.



Aralarında husumet bulunan M.D.Ç'nin geçen hafta karşı grup tarafından dövülmesi sonucu olayı da bu yüzden tasarlayarak gerçekleştirdiği bildirildi.

Adreste yapılan aramada 4 tabanca, 31 fişek, bir kasatura ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.