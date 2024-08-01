İzmir'de 105 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçelerinde denizde ve karada 20'si çocuk 105 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 105 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından iki can salındaki 16'sı çocuk 36 düzensiz yakalandı.

Karaburun ilçesinin Doluca mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ise karada bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Jandarmanın da desteğiyle karada bulunan 2'si çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

BİR GÖZALTI

Ayrıca göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Çeşme açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri de durdurdukları lastik bottaki 2'si çocuk 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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