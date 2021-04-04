İzmir'de 109 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 109 kaçak göçmen ile organizatör oldukları belirtilen 4 şüpheli yakalandı.



Jandarma ekipleri Karaburun ilçesindeki balıkçı barınağından İtalya'ya kaçak götürmek üzere hazırlık yapıldığı ihbarı aldı.. Bunun üzerine kaçakları taşıyan tekne takibe alındı. Urla'dan denize açılmak üzere olan tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda Afganistan ve Irak uyruklu 109 kaçak kurtarıldı. 4 şüpheli gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

