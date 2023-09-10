İzmir'de 11 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Konak, Buca ve Karabağlar'da bulunan adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 851 gram kokain, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışında elde edildiği değerlendirilen 151 bin 620 TL, 24 bin 290 dolar ile 200 euro ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 9’u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.