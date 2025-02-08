İzmir'de 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan 2 ayrı operasyonda 11 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik ilçede 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 11 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A. ve U.K. tutuklanırken M.A.E., A.Y. ve U.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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