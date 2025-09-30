İzmir'de 138 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-704) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-86) harekete geçti.

Durdurulan lastik botta 13'ü çocuk 32 düzensiz göçmen ve iki göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İKİNCİ OPERASYON

Aynı gün saat 15.20'de Urla ilçesi Sarpdere Koyu mevkiinde, karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107), Sahil Güvenlik Botları (KB-118, KB-4309, KB-86) ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı personeli müşterek operasyon düzenledi.

Operasyonda 49'u çocuk toplam 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı şüphelileri hakkında adli işlem başlatıldı.