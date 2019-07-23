İzmir'in Güzelbahçe ve Narlıdere ilçelerinde 14 saatlik su kesintisi uygulanacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İZSU'nun Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerine su aktaran isale hattı üzerindeki Limanreis Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel kavşağında meydana gelen arızanın tamir edileceği belirtildi.
Çalışmalar nedeniyle 25 Temmuz Perşembe günü saat 11.00 ila 26 Temmuz Cuma günü saat 01.00 arasında Güzelbahçe ilçesinin tamamı ile Narlıdere ilçesinin Limanreis Mahallesi'ne su verilemeyecek.
İzmir'de 14 saatlik su kesintisi
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'de Güzelbahçe ilçesinin tamamı ile Narlıdere ilçesinin Limanreis Mahallesi'ne 14 saat su verilemeyecek.
İzmir'in Güzelbahçe ve Narlıdere ilçelerinde 14 saatlik su kesintisi uygulanacak.