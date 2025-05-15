İzmir'de 149 firari yakalandı

İzmir'de geçtiğimiz 10 günde çeşitli suçlardan aranan toplam 49 firari hükümlü yakalandı.

İzmir'de 149 firari yakalandı

'de Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 05-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda, 'uyuşturucu satmak' suçundan 9 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası ile aranan Ö.Ş. (31) aynı suçtan 7 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası ile aranan E.Ç. (22) ve 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile aranan T.Y. (27) , 'hırsızlık' suçundan 9 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ile aranan E.İ. (25), 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.Ç.'nin (48) de aralarında bulunduğu toplam 49 firari hükümlü yakalandı.

Yakalanan firari hükümlüler, polis merkezlerinde ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

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