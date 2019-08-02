İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada, örgütün mütevellisi olduğu tespit edilen ve aralarında iş insanlarının da olduğu 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İzmir'de 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aralarında iş insanlarının da bulunduğu 24 şüpheliden 17'si yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada, örgütün mütevellisi olduğu tespit edilen ve aralarında iş insanlarının da olduğu 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.