İzmir'de 17 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

İzmir'de denize giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.



Arkadaşlarıyla Menemen ilçesinden Yeni Foça'ya gelen Soylu Kor, Burunucu Koyu'ndan denize girdi.



Yüzme bilmediği öğrenilen Kor, bir süre sonra gözden kayboldu.



Kor'u fark eden Sahil Güvenlik ekipleri, denize girerek genci iskeleye çıkardı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, Kor'un hayatını kaybettiğini belirledi.



Kor'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.