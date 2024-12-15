İzmir'de 193 yıl hapisle aranan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Güven Timleri Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda hırsızlık suçundan hakkında 193 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, B.Ü.'nün Buca ilçesinde bir apart otelde saklandığını tespit etti.

Polisin takibe aldığı B.Ü., kaçmak isterken başkasına ait kimlikle dün otogarda yakalandı.

Gözaltına alınan B.Ü., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

