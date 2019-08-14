İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Selçuk ilçesi Pamucak Sahili açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisine üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.



Durdurulan lastik bot içerisinde, 48'i Afganistan ve 1'i İran uyruklu olmak üzere 22'si çocuk 49 kaçak göçmen yakalandı.



Çeşme ilçesinde Karaada'nın kuzeyinde görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli 2 lastik bottaki 59'u Suriye, 17'si Filistin ve 6'sı Somali uyruklu olmak üzere 14'ü çocuk 82 kaçak göçmen güvenli bölgeye çıkarıldı.



Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından Dikili ilçesi Kalem Adası açıklarında tespit edilen lastik bot içerisinde ise 32'si Suriye, 12'si Filistin ve 4'ü Orta Afrika uyruklu olmak üzere 16'sı çocuk 48 kaçak göçmen yakalandı.



Ekiplerce son 2 günde yakalanan 179 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

