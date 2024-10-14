İzmir'de 2 milyon liralık yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı

Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak sahte site uygulaması üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İzmir'de 2 milyon liralık yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli soruşturması kapsamında, Kendilerini danışmanı olarak tanıtarak "Deniz Trade Plus" adlı sahte site uygulaması üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan çete belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

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