İzmir'de 2 milyon liralık yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı
Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak sahte site uygulaması üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak "Deniz Trade Plus" adlı sahte site uygulaması üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan çete belirlendi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.
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