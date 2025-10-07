İzmir'de 20 milyon liralık tarihi eser operasyonu: Bir gözaltı

İzmir'de polis ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla çalışma yaptı.

Karabağlar ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen bir kişiye ait ev ve depoya 2 Ekim'de operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 2 bin 60 sikke, 68 zolta ve taler (ödüllendirme parası), 8 istiklal madalyası, 17 mühür, 32 yüzük, 248 çeşitli obje ve tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.