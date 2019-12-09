İzmir'de 216 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 216 kaçak göçmen yakalandı.

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İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Balık Çiftliği mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, belirlenen bölgede bulunan 119 Afganistan, 4 Orta Afrika, 2 Eritre ve 1 Mısır uyruklu 126 kaçak göçmeni yakaladı.

Çeşme ilçesi Karaburun ve Karaada açıklarında ekiplerce tespit edilerek durdurulan 2 ayrı lastik botta da 42 Orta Afrika, 35 Suriye ve 13 Filistin uyruklu 90 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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