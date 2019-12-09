İzmir'de 216 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Balık Çiftliği mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.



Ekipler, belirlenen bölgede bulunan 119 Afganistan, 4 Orta Afrika, 2 Eritre ve 1 Mısır uyruklu 126 kaçak göçmeni yakaladı.



Çeşme ilçesi Karaburun ve Karaada açıklarında ekiplerce tespit edilerek durdurulan 2 ayrı lastik botta da 42 Orta Afrika, 35 Suriye ve 13 Filistin uyruklu 90 kaçak göçmen yakalandı.



Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

