İzmir'de 23 bin işçi greve başladı

DİSK, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmeler yaklaşık 5 aydır sürüyordu. Ancak toplu iş sözleşmesinin özellikle ücretlerle ilgili maddelerinde anlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine 23 bin işçisinin çalıştığı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de grev kararı aldı.

Başta otobüs hizmetleri olmak üzere otopark, anaokulu, kent temizliği gibi alanlarda belediye hizmetleri duracak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da sosyal medya hesbaından açıklama yaptı. Son ana kadar görüşmelerin sürdüğünü, ancak anlaşmanın sağlanamadığını duyurdu.

