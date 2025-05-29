İzmir'de 23 bin işçi greve çıktı, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

DİSK, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmeler yaklaşık 5 aydır sürüyordu.

Ancak toplu iş sözleşmesinin özellikle ücretlerle ilgili maddelerinde anlaşma sağlanamadı.

23 BİN İŞÇİ GREV KARARI ALDI

Bunun üzerine 23 bin işçisinin çalıştığı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de grev kararı aldı.

Başta otobüs hizmetleri olmak üzere otopark, anaokulu, kent temizliği gibi alanlarda belediye hizmetleri durdu.

CEMİL TUGAY'DAN AÇIKLAMA

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, on ana kadar görüşmelerin sürdüğünü, ancak anlaşmanın sağlanamadığını bildirdi.

OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Öte yandan, 23 bin işçinin greve çıkması ile birlikte kentin dört bir yanında yoğunluk oluştu.