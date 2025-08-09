İzmir'de 23 göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında ve Seferihisar ilçesinde, 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.
Hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki biri çocuk 15 düzensiz göçmen yakalandı.
SEFERİHİSAR'DA DA OPERASYON
Ekipler aynı gün Seferihisar ilçesinde kara üzerinde bulunan göçmenleri tespit etti.
Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Seferihisar/Koldestim) tarafından kara üzerinde tespit edilen, üçü çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
