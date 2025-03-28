İzmir’de 24 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 26 Mart günü saat 09.50 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi.

Harekete geçen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-84 ve Sahil Güvenlik Botu KB-22 tarafından 10’u çocuk 24 düzensiz göçmen, 1 göçmen kaçakçısı ve ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilirken göçmen kaçakçısı ve 1 kişi de emniyete sevk edildi.