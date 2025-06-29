İzmir'de 24 saatlik operasyon: 141 hükümlü yakalandı
İzmir'de 90 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda firari durumda olan 141 hükümlü gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde, hakkında yakalama kararı olan hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.
24 saat süren operasyona çevre ilçeler dahil il genelinde toplam 200 personel katıldı.
27 Haziran saat 05.00'te başlayan ve 90 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 'hırsızlık', 'öldürme', 'yaralama', 'yağma', 'uyuşturucu madde ticareti-yapma-kullanma', 'dolandırıcılık', 'cinsel suçlar', 'vergi usul kanununa muhalefet' gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 141 hükümlü gözaltına alındı.
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