İzmir’in Bornova ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında 856 şişe ve 250 litre şişelenmeye hazır sahte alkol ele geçirildi.

İzmir Emniyeti’ne bağlı polis ekipleri, bazı kişilerin ürettikleri sahte içkiyi kent merkezi ve turizm bölgelerinde piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Takibe alındıktan sonra Bornova ilçesinde durdurulan 2 hafif ticari araçta bir miktar sahte içki bulundu.



5 GÖZALTI



Ardından şebeke üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Takibe alındıktan sonra Bornova ilçesinde durdurulan 2 hafif ticari araçta bir miktar sahte içki bulundu, 5 zanlı gözaltına alındı.



250 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ



Sahte içki imalathanesi olarak kullanılan Bornova ilçesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki depoda ise 856 şişe ve 250 litre şişelenmeye hazır sahte alkol ele geçirildi.



Binada ayrıca 180 litre etil alkol, bin boş şişe, 13 bin etiket, bin 750 şişe kapağı, çeşitli aromalar ve 100 litre kapasiteli 2 plastik tank ele geçirildi.



SAHTE İÇKİLERİ ÇOCUKLARA PAKETLETİYORLARDI



Depoda kolileme işlemi yapan yaşı küçük 2 çocuk ise işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çocukların, sahte içkileri kolilemek için günlük 300 liraya çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.



GÜNDE BİN LİTRE ÜRETİYORLARMIŞ



Bu arada emniyet kaynakları, depodan günde yaklaşık bin litre sahte içkiyi piyasaya sürüldüğü bilgisini verdi.