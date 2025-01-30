İzmir'de 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İzmir'de 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

'de Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir depoya baskın yaptı.

Depodaki aramalarda 250 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Olaya ilişkin yakalanan 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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