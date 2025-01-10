İzmir'de 26 bin sentetik ecza ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Çiğli'de belirlenen bir adrese baskın yaptı.



İkametteki aramada, 26 bin sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 500 dolar ve 150 avro ele geçirildi.



Gözaltına alınan 1 kişi ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.