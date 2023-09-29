İzmir’de 285 yıl hapis cezası bulunan 16 yaşındaki çocuk yakalandı

İzmir’de hakkında 285 yıl hapis cezası bulunan 16 yaşındaki firari çocuk, polis tarafından yakalandı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından toplamda 694 suç kaydı bulunduğu ve hakkında kesilmiş hapis cezası olduğunu öğrendikleri 16 yaşındaki M.A.’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Şüphelinin saklanabileceği bölgelerde araştırmalarda bulunan ekipler, geçtiğimiz pazar günü sokak üzerinde gördükleri 16 yaşındaki çocuğu kovalamaca sonucunda yakaladı.



285 yıl 1 ay 16 gün kesilmiş hapis cezası ile aranan ve 5 ayrı dosyadan faili firar olduğu tespit edilen M.A. gözaltına alındı.



M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.