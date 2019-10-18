İzmir’in Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi Ömür Beldesi Halk Plajında yürüyüş yapan vatandaşlarca, 3 metre uzunluğunda yarım tonluk 'boz camgöz' türüne ait köpek balığı ölmüş halde karaya vurmuş şekilde bulundu.

Şaşkına dönen vatandaşlar durumu Seferihisar Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, ölü haldeki 3 metre uzunluğundaki köpek balığını iş makinesi yardımıyla plajdan alarak, belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp gömme işlemini gerçekleştirdi.

Köpek balığı hakkında bilgiler veren Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Sencer Akalın, “Türün bilimsel ismi Hexanchus griseus, boz camgöz olarak bilinmekte. Okyanus ve denizlerde kozmopolit olarak dağılım gösteren tür, Marmara, Ege ve Akdeniz’de dağılım göstermekte; Karadeniz’de de nadir olarak rastlanılmakta. Deniz tabanına yakın yaşayan bir köpek balığıdır ve genelde 100 ile 2000 m derinliklerde yaşar. Nadiren deniz yüzeyinde gözlenmekte; 4 ile 5 metre boya ulaşabilmektedir. Genelde geceleri aktif olarak beslenirler. Bu sebepten, özellikle geceleri küçük pelajik balık sürülerinin avcılığının yapıldığı gırgır avcılığında ağlara takıldığı gözlenmekte" şeklinde konuştu.