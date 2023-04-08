İzmir'de 30 kişiye mezar olan binada belediye görevlilerine de hapis istemi

Cumhuriyet savcısı, sanıkların, "projedeki kusurlara rağmen onay vermiş olması sebebiyle ölüm olayında sorumlu olduklarını" ve "üzerlerine atılı suçlardan haklarında kamu davası açmaya yeterli şüpheye ulaşıldığını" belirterek bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmalarını talep etti.



Sanıkların dosyası, yıkıma ilişkin fenni mesul T.A. ve müteahhit H.U'nun yargılandığı ana dava ile birleştirildi. Sanıklar 4 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.



30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 8 KİŞİ YARALANDI



İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılmıştı. Bir sanık yargılama sırasında vefat etmişti.



Kamu görevlileri hakkındaki dosya ise 4483 sayılı kanun kapsamında gereğinin takdiri için Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilmişti.