İzmir’de 32 düzensiz göçmen yakalandı

12 Eylül günü saat 06.15’ta, Seferihisar ilçesi Ekmeksiz Koyu mevkiinde Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Harekete geçen Sahil Güvenlik Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından kara üzerindeki 11'i çocuk 32 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yakalanan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.