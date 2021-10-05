İzmir'de 34 ortaokul öğrencisi zehirlendi

İzmir’in Buca ilçesinde Sevgi Ferit Akın Ortaokulu'nda öğrenim gören 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Sevgi Ferit Akın Ortaokulundaki bazı öğrenciler, akşamüstü saatlerinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşadı.



Ortaokula sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından öğrenciler Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, gıda zehirlenmesi iddialarına yönelik uzman ekipler tarafından inceleme başlatıldı.