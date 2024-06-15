İzmir'de 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ve Seferihisar açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.



Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki lastik bottaki 4'ü çocuk 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.



Dikili açıklarında durdurulan lastik bottaki 20'si çocuk 38 düzensiz göçmen de yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.