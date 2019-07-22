İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'ndeki 2 nolu balıkçı barınağındaki 20 metre uzunluğundaki bir tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tur teknesinin yanında bulunan 3 tekneye daha sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında teknelerde hasar oluştu.
İzmir'de 4 tekne kül oldu
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir Karaburun’da balıkçı barınağında çıkan yangında 4 tekne kullanılamaz hale geldi.
İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'ndeki 2 nolu balıkçı barınağındaki 20 metre uzunluğundaki bir tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.