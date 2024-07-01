İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan lokanta sahibi kadın ile iş yerindeki tüpü değiştiren kişi tutuklandı.

İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında lokanta sahibi G.K. ile iş yerinin tüpünü değiştiren M.K'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolleri sonrası adliyeye gönderilen şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Lokanta sahibi G.K'nin ifadesinde tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin gece 02.00'ye kadar açık olduğunu, herhangi bir gaz kokusu almadıklarını, patlamanın nedenini bilmediğini ve üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

M.K'nin ise tüp değiştirme işlemini usulüne uygun yaptığını, sızıntı kontrolünü gerçekleştirdiğini savunduğu ve üzgün olduğunu söylediği belirtildi.

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Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki iş yerinde 30 Haziran'da meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. gözaltına alınmıştı.

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