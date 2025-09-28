İzmir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.



Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bottaki 2'si çocuk 43 düzensiz göçmeni yakaladı.



Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi'nin takibi sonucu olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 13 düzensiz göçmen de ilçede yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

