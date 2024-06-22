İzmir'de 6 ayda 500 köpek sahiplendirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yılın ilk 6 ayında 500 köpeğin sahiplendirildiğini bildirdi.

İzmir'de 6 ayda 500 köpek sahiplendirildi

Büyükşehir Belediyesi, kentte yılın ilk 6 ayında 500 köpeğin sahiplendirildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir'e ait 4 büyük geçici bakımevinde yaklaşık 2 bin sahipsiz hayvanın bakım ve tedavileri yürütülüyor.

Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 20 bin sahipsiz köpek tedavi ve muayene edildi, 15 bine yakın sahipsiz köpek de kısırlaştırıldı. Ayrıca sahiplendirilen 500 köpek, yeni yuvalarıyla tanıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner İşleri Şube Müdürü Umut Polat, sahiplendirilmeyi bekleyen birçok hayvanın bulunduğuna dikkati çekti.

Polat, vatandaşlara barınakları ziyaret ederek "can dostları" sahiplenmeleri çağrısında bulundu.

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