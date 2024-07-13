İzmir'de 62 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip sevk edildi.



Ekipler lastik bottaki 1'i çocuk 12 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.



Urla'daki Mersinli Koyu'nda ise 11'i çocuk 62 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.