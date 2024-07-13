İzmir'de 62 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen bottaki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, Urla'daki koyda ise 62 göçmen yakalandı.

İzmir'de 62 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler lastik bottaki 1'i çocuk 12 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Urla'daki Mersinli Koyu'nda ise 11'i çocuk 62 düzensiz yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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