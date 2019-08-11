Çeşme ilçesi Karaada Güneyi önlerinde Sahil Güvenlik Botu bir botu durdurdu. Ekipler bottaki 3'ü çocuk 35 kaçak göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik uçağı tarafından Karaada açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Durdurulan botta biri çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'de 63 kaçak göçmen yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4'ü çocuk 63 kaçak göçmen yakalandı.
Çeşme ilçesi Karaada Güneyi önlerinde Sahil Güvenlik Botu bir botu durdurdu. Ekipler bottaki 3'ü çocuk 35 kaçak göçmeni yakaladı.