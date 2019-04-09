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İzmir merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, muvazzafların da aralarında yer aldığı 41 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen 29'u muvazzaf 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Eskişehir, Balıkesir, Kocaeli, Konya, Kayseri, Erzurum, Ardahan, Manisa ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
BYLOCK KULLANICISI 25 KİŞİ ARANIYOR
Öte yandan kentte örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılanlar arasında özel bir üniversitede çalışan akademisyenler de var.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için operasyon başlattı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.