Çeşme ilçesi Ildır körfezi açıklarında lastik botta göçmenler olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.
Durdurulan lastik botta Somali, Suriye, Kongo ve Filistin uyruklu 3'ü çocuk, 14'ü kadın 31 kaçak göçmen yakalandı.
Dikili ilçesi Bademli açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen bot durduruldu.
Botta Afganistan uyruklu 21'i çocuk, 11'i kadın 38 göçmen olduğu belirlendi.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'de 69 kaçak göçmen yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 69 kaçak göçmen yakalandı.
Çeşme ilçesi Ildır körfezi açıklarında lastik botta göçmenler olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.