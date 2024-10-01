İzmir'de 705 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde 705 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'de 705 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı kaçak ürünlerinin üretim ve ticaretini önlemeye yönelik Torbalı ilçesinde çalışma yürüttü.

İlçedeki 3 depoya baskın düzenleyen ekipler, aramalarda tanklar içerisinde 705 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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