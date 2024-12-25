İzmir'de 76 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 09.00'da Seferihisar ve 09.10'da Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 lastik bot tespit etti.

Harekete geçen ekipler, 2 farklı lastik botta bulunan 40'ı çocuk toplam 76 kaçak göçmeni yakaladı.



Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.