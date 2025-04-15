İzmir'de 8 ton etil alkol yakalandı
İzmir'de düzenlenen operasyonda 8 ton 223 litre etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adreslere baskın yaptı.
Menderes ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir ev ve karavan ile Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi'nde bir depo ve araçta yapılan aramalarda, 8 ton 223 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan aroma verici 10 kimyasal madde ve alkol ölçüm cihazı ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
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