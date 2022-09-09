İzmir'de 9 Eylül coşkusu

İzmir'deki kutlama programı 100.yıl zafer yürüyüşü ile başlayacak.



Yürüyüş Anafartalar Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı arasında gerçekleştirilecek. Daha sonra il protokolünün katılımıyla valilik ile cumhuriyet meydanında bayrak töreni ve konuşmalar yapılacak.



Akşama doğru Kordon boyu ve Gündoğdu meydanında Airshow gösterisi ve Fener alayı geçişi düzenlenecek.



Tarkan konseri ise saat 22'de Gündoğdu meydanında başlayacak.. Konseri CHP genel Başkanı Kemal kılıçdaoğlu da izleyecek