İzmir'de 9 Eylül coşkusu

Bugün 9 Eylül. İzmir'in düşman işgalinden kurtarılışının 100. yılı. 9 Eylül aynı zamanda milli mücadelenin sona ererek, Atatürk önderliğinde modern Türkiye'nin ve Cumhuriyetin kuruluş sürecinin başladığı tarih olarak da kabul ediliyor. Bu anlamlı günde İzmir'de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Haberler - NTV Haber 09.09.2022 - 08:36

İzmir'de 9 Eylül coşkusu

'deki kutlama programı 100.yıl zafer yürüyüşü ile başlayacak.

Yürüyüş Anafartalar Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı arasında gerçekleştirilecek. Daha sonra il protokolünün katılımıyla valilik ile cumhuriyet meydanında bayrak töreni ve konuşmalar yapılacak.

Akşama doğru Kordon boyu ve Gündoğdu meydanında Airshow gösterisi ve Fener alayı geçişi düzenlenecek.

Tarkan konseri ise saat 22'de Gündoğdu meydanında başlayacak.. Konseri CHP genel Başkanı Kemal kılıçdaoğlu da izleyecek

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