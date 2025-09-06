İzmir'de 9 günlük su kesintisi

İzmir'in Urla ilçesindeki 5 mahalleye, ana boru hattında yaşanan arıza nedeniyle 218 saat boyunca su verilemeyecek.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, doğal gaz çalışması sırasında ana boru hattının zarar görmesinin ardından onarım çalışması başlatıldı.



Bu nedenle ilçeye bağlı Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde, bugün 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.