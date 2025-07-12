İzmir'de 99 operasyon, 133 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranan şüphelilere yönelik operasyonlar yaptı.

Dün saat 05.00 sıralarında 95 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.



190 polisin katıldığı operasyonda "hırsızlık", "adam öldürme", "yaralama", "yağma", !uyuşturucu madde ticareti" "dolandırıcılık", "cinsel suçlar" ve "vergi usul kanununa muhalefet" gibi çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan ve aranan 133 kişi gözaltına alındı.