İzmir'de acı olay: Köpeklerden kaçarken yaşamını yitirdi
İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçan Fidan Deveci'ye otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Deveci, kurtarılamadı.
İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçan kadın, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, 17 Ağustos günü Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde meydana geldi.
Fidan Deveci, bindiği minibüsten inip, davetli olduğu düğün salonuna doğru yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye, S.K. (38) idaresindeki 48 GT 939 plakalı otomobil çarptı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Deveci, çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan Deveci, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Deveci'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Jandarma, kaza sonrası otomobil sürücüsü S.K.'yi gözaltına aldı.
S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
