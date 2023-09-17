İzmir’de acil servis önünde silahlı kavga

İzmir’deki Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı.



Olay, saat 02.00 sıralarında meydana geldi.



İddiaya göre, birlikte alkol aldıkları ileri sürülen iki grup arasında çıkan tartışmada, açılan ateş sonucu bir kişi vuruldu.



Yaralı kişi markete sığınırken, burada market çalışanını da yaralayan şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

ACİL SERVİS ÖNÜNDE SİLAHLAR PATLADI



Yaralı, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, husumetlileri oldukları ileri sürülen şüpheliler, hastanenin acil servisi önünde bekleyenlere silahlı saldırı gerçekleştirdi.



Peş peşe açılan ateş sonucu olayla ilgisi bulunmayan bir vatandaş da vücuduna isabet eden mermi nedeniyle yaralandı.



Yaralı vatandaş tedavi altına alınırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.



Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.