İzmir’de acil servis önünde silahlı kavga

İzmir’deki Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servis binası önünde silahlı kavga yaşandı. Art arda silahların ateşlendiği kavgada, olayla ilgisi bulunmayan 1 kişi yaralandı. Polis kaçan saldırganları arıyor.

İzmir’de acil servis önünde silahlı kavga

’deki Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde iki grup arasında silahlı çıktı.

Olay, saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, birlikte alkol aldıkları ileri sürülen iki grup arasında çıkan tartışmada, açılan ateş sonucu bir kişi vuruldu.

Yaralı kişi markete sığınırken, burada market çalışanını da yaralayan şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

İzmir’de acil servis önünde silahlı kavga - 1

ACİL SERVİS ÖNÜNDE SİLAHLAR PATLADI

Yaralı, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, husumetlileri oldukları ileri sürülen şüpheliler, hastanenin acil servisi önünde bekleyenlere gerçekleştirdi.

Peş peşe açılan ateş sonucu olayla ilgisi bulunmayan bir vatandaş da vücuduna isabet eden mermi nedeniyle yaralandı.

Yaralı vatandaş tedavi altına alınırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...